Parkeerkaarten voor gehandicapten verdwijnen in Arnhem, maar kun je er wat mee? ‘Registratie zal meteen blokkeren’

Verbijste­ring over verhaal verdachte van neerschie­ten Arnhemse in haar huis: ‘Wie ben jij dat je ons dit aandoet?’

ARNHEM - Het verhaal van de 30-jarige verdachte over wraak voor een drugsdeal zorgde voor verbijstering en verontwaardiging in de rechtszaal. ,,Mijn man en xtc-pillen? Laat me niet lachen. Hoe verzin je het?”, aldus het slachtoffer.

12 januari