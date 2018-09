Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij tweet Marcouch over Offerfeest

De Partij voor de Dieren valt met name over dat laatste. Raadslid Mieke Hegge wil van het Arnhems college van burgemeester en wethouders weten of het niet ook vindt dat Marcouch uitsluitend in het Nederlands moet spreken en schrijven, zodat alle Arnhemmers hem begrijpen, of dat hij tenminste een vertaling van het geschrevene moet plaatsen.



In de schriftelijke vragen waaruit de kritiek van de dierenpartij blijkt, worden ook kanttekeningen geplaatst bij Marcouch' toevoeging aan het 'Eid Mubarak'. Daarin wenst hij alle moslims een fijn feest 'om met giften te vieren dat Ibrahim (Abraham) de ultieme beproeving doorstond en van God het schaap mocht slachten als teken van toewijding'.