Hekken op gloednieuw Audrey Hepburnplein tegen valgevaar

Als je naar Canada ging, mocht er 2.125 kilo aan huisraad mee

19:01 ARNHEM- Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft vanmiddag de expositie 'Wij gaan naar Canada' geopend in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dat deed ze tijdens een presentatie in de Friese boerderij Midlum.