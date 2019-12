Paul Elstak wil in GelreDome ‘terug naar de jaren van de aussies en de gabbers’

Aanleiding voor het feestje is de 25e verjaardag van het hitsucces Rainbow in the Sky. De plaat kwam in september 1995 uit en is na al die jaren nog altijd ‘megapopulair’.



,,De hit heeft de tand des tijds doorstaan”, vertelt Paul Elstak over de klassieker, waarvoor hij onlangs nog een platina plaat in ontvangst mocht nemen.



,,Het nummer klinkt nog steeds alsof het gisteren gemaakt is. Meerdere generaties hebben er wat mee. Niet alleen de jongeren van toen, ook de jongeren van nu vinden het heel tof.” De show ‘25 Years Rainbow in the Sky’ is dan ook toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.