Pauw, Jinek, Dionne en Rob Trip: iedereen komt naar Arnhem deze verkiezingen

Twee dagen lang strijken ook Eva Jinek en Jeroen Pauw neer in Arnhem. Ze verzorgen op 18 en 19 maart twee live-uitzendingen van hun programma Pauw & Jinek: De Verkiezingen in het restaurant Stan en Co aan het Willemsplein.



Manager Erik Hulsebos is blij. ,,Het is natuurlijk mooie reclame voor ons.” Jinek en Pauw reizen de tien dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen zeven dagen lang door Nederland. Ze zenden rechtstreeks uit vanaf vier locaties. Stan & Co is de laatste. ,,Wij gaan twee avonden achter elkaar dicht. Dat is nog nooit gebeurd.”



Vanaf 18.00 is Stan & Co alleen toegankelijk voor bezoekers die zich hiervoor hebben aangemeld. Overdag is Stan & Co gewoon geopend. Maar een deel van het restaurant is niet toegankelijk. ,,Bezoekers kunnen wel kijken naar de geïmproviseerde studio. Kun je die eens van dichtbij zien.”