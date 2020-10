Pedojager van Harrie Derks met vier anderen opgepakt in Park Sonsbeek in Arnhem

Voedsel­bank keert met uitgifte­pun­ten terug in Velp en Arnhem; locaties corona­proof gemaakt

16 oktober VELP/ARNHEM - Voor het eerst sinds afgelopen voorjaar hebben Velpse klanten van de Voedselbank hun voedselpakket weer op kunnen halen in eigen dorp. Het uitgiftepunt in kerkgebouw De Hoeksteen is donderdag weer in gebruik genomen. Bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf kunnen vanaf volgende week vrijdag weer in hun eigen wijk terecht.