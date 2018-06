Pegida mag niet barbecuen bij Arnhemse moskee tijdens ramadan

,,Het stadhuis is voor ons geen optie'', zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld. ,,Daar hebben we al twee keer eerder gestaan, waaronder een keer met PVV-leider Wilders.'' Die laatste keer was vorig jaar, naar aanleiding van de benoeming van Marcouch als burgemeester.



Volgens Wagensveld is het tot nog toe het eenvoudigst geweest om zaken te doen met Rotterdam, waar de actie voor donderdag staat gepland. ,,In Utrecht is de actie tot twee keer toe verboden. Dat willen we via de rechter aanvechten.''