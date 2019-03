Peiling Maurice de Hond: VVD, GroenLinks en Forum voor Democratie grootste in Gelderland

Man mag Arnhemse Rabobank niet meer in

11:45 ARNHEM - Een Arnhemmer heeft dinsdagmorgen een verbod gekregen voor het filiaal van de Rabobank aan het Willemsplein in Arnhem. De man maakte amok in de bank, omdat hij vond dat hij niet voldoende medewerking had gekregen in zijn zoektocht naar een bankrekening.