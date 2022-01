Penningmeester sluisde 66.000 euro van Arnhemse stichting naar eigen rekening: taakstraf 120 uur

Tegenover de politie verklaarde de inmiddels 75-jarige man dat hij in 2014 als vrijwilliger ook maar in het diepe was gegooid. Toen zijn voorganger ermee stopte, zag hij het als een plicht die functie te aanvaarden, zonder kennis van zaken of hulp van het bestuur.



De officier van justitie plaatste grote vraagtekens bij die lezing. ,,Als we het over enkele tientjes of honderdjes hebben, kan ik me nog iets voorstellen bij zijn verhaal. Maar hij maakte bedragen van 10.000, 20.000 en zelfs 35.000 euro in één keer over van de rekening van de stichting naar die van hem zelf. Dat is heel bewust gebeurd.”



De verdachte zelf was niet aanwezig in de rechtszaal. Vrijwilliger Joost Bos, die al jaren betrokken is bij de stichting, was er wel. Hij ontdekte al in 2014 dat er 20.000 euro was verdwenen. ,,Daar hebben we hem mee geconfronteerd. Hij hing toen een vaag verhaal op dat hij van één euro twee euro wilde maken. Uiteindelijk heeft hij dat bedrag (20.000 euro, EvdV) terugbetaald.”