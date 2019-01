Per Seconde Wijzer-verliezer Jeroen (28): ‘Het gaat me niet om het geld, maar om de eer’

VideoARNHEM - Jeroen van Meerwijk uit Arnhem is overspoeld met reacties na zijn deelname aan Per Seconde Wijzer. Hij kon 7550 euro winnen door sportvragen juist te beantwoorden, maar verloor op het allerlaatste moment omdat hij muziekvragen kreeg voorgeschoteld.

,,Voor mijn eergevoel zijn al deze reacties goed”, zegt de 28-jarige Arnhemmer. Op Twitter kwam een stortvloed aan steunbetuigingen voor Van Meerwijk, die naar de mening van de kijker had kunnen winnen als hij gewoon sportvragen had gekregen. In plaats daarvan kreeg hij muziek te horen van artiesten die ooit op de Superbowl hadden opgetreden. Van Meerwijk kreeg geluidsfragmenten te horen die hij moest koppelen aan de juiste artiesten.

Niet uitzonderlijk

Volgens de eindredacteur van Per Seconde Wijzer is deze gang van zaken in de laatste ronde niet uitzonderlijk. ,,Spelers krijgen vaker muziekvragen in de vierde ronde. Daar proberen we altijd een leuke en net iets andere invalshoek te zoeken’’

Na de uitzending, die twee weken geleden werd opgenomen, ging Van Meerwijk direct in discussie met de redactie. ,,Dit heeft toch niks met sport te maken. Ik deed juist mee aan Per Seconde Wijzer omdat ik een soort fotografisch geheugen heb als het gaat om sportfeiten. Ik onthoud heel erg veel op dat gebied, omdat het me interesseert. Van muziek weet ik weinig.”

Kwestie van eer

De redactie ging niet mee in de argumentatie van Van Meerwijk. Hij waagde er nadien nog een aantal mails aan, maar kwam er met de redactie van Per Seconde Wijzer niet meer uit. ,,Ik deed niet mee voor het geld, dus het is niet dat ik dat alsnog probeer te krijgen. Het is meer een kwestie van eer. Daarom doen de reacties op sociale media me extra goed, volgens mij is Twitter nog nooit zo eensgezind geweest. Ik heb er in ieder geval een gesigneerd t-shirt van Vitesse aan overgehouden. Die boden ze me als troost aan via Twitter.”