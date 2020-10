Permanente bewoners kunnen voorlopig blijven op Vakantiepark Arnhem

Spraakma­ken­de eigenaar Vakantie­park Arnhem krijgt reality­show ‘Massa is Kassa’ op SBS6

21 augustus ARNHEM - Peter Gillis, eigenaar van het spraakmakende Vakantiepark Arnhem en negen andere recreatieparken, speelt de hoofdrol in de realityserie van SBS6 'Familie Gillis: Massa is Kassa’. De eerste van zes afleveringen is vrijdag 21 augustus om 21.30 uur te zien. Donderdag was hij te gast bij Op1.