Personal assistant Chantal Janzen zet Ahmed Marcouch in het zonnetje

ARNHEM - ,,Ik dacht we lopen de hele dag rond in pak en gaan lekker relaxed koffie drinken.’’ Chantal Janzen was voor het programma Chantal komt werken één dag personal assistant van burgemeester Ahmed Marcouch. Het bleek anders te gaan dan verwacht.

De dag begon zeer sportief voor Chantal en de burgemeester. Marcouch gaat twee keer per week naar de sportschool, waar hij bokst en aan krachttraining doet. Chantal had dit niet verwacht op de vroege ochtend, maar deed stoer mee. Al was ze 's middags wel toe aan een frietje.

Ambtsketting

De rode draad van deze aflevering van de ambtsketting van Marcouch. Chantal wilde hem heel graag om, maar mocht hem uiteindelijk alleen in een doosje met zich mee dragen. Ze kon de ketting wel even vasthouden om deze bij Marcouch om te doen. Dit ging niet zo soepeltjes, want de ketting was uiteindelijk flink gedraaid. En later was ze ook nog het doosje vergeten mee te nemen.

Dit maakte Marcouch niet veel uit, want Chantal had een verrassing voor hem. Bij het Focus filmtheater trad er een heus stadskoor op. Ze zongen een lied voor en over Marcouch, met onder andere de zinnen: ,,Hij is de slagroom op de taart’’ en ,,met het hart vooral bij de mensen.’’ Het lied raakte hem en hij riep: ,,Wat zijn jullie lief. Het is echt te veel eer.’’

Energie en voldoening