Personeel AkzoNobel Arnhem doet woensdag mee aan stakingsactie

ARNHEM/ WAPENVELD - Werknemers van AkzoNobel in Arnhem haken woensdag aan bij de estafettestaking die deze maandag begonnen is in Wapenveld. Op vier locaties van het verfbedrijf wordt volgens FNV om de beurt voor 48 uur het werk neergelegd.

De locatie in Wapenveld is afgetrapt af met de stakingen. Volgens FNV-bestuurder Erik de Vries hebben zo'n 80 van de 150 AkzoNobel-werknemers van de autolakkenvestiging het werk neergelegd. ,,Het productieproces is ontwricht. Dit doet echt heel erg zeer bij het bedrijf’’, aldus De Vries.

Dinsdag is de beurt aan Sassenheim, woensdag volgt Arnhem en donderdag haakt Hengelo aan bij de acties. Hoe groot de actiebereidheid in de Gelderse hoofdstad is, waar vooral kantoorpersoneel werkt, vindt De Vries moeilijk in te schatten.

De vakbonden dringen al langer aan op een nieuwe cao en een oplossing voor een pensioenconflict. De afgelopen tijd staakte het personeel van AkzoNobel al enkele malen. De actiebereidheid neemt toe, constateert FNV'er De Vries: ,,In Wapenveld doen nu twee zoveel mensen mee als bij de acties in juli.’’

Ultimatum

Afgelopen vrijdag spraken de bonden nog met het bedrijf. Zonder resultaat. ,,Het bedrijf reageerde niet afdoende op het in juli gestelde ultimatum en ook de zomervakantie heeft AkzoNobel niet tot inkeer gebracht", verklaarde FNV-bestuurder Erik de Vries. ,,Er rest de werknemers niets anders dan opnieuw te staken.’’