Personeel en bewoners Pro Persona niet besmet met corona, lockdown tot zondag

Uit een broncontactonderzoek bleek dat de medewerkster tijdens een privé-aangelegenheid in aanraking was gekomen met een corona-patiënt. Daarover heeft ze meteen haar werkgever geïnformeerd. Vanaf dat moment is ze thuis gebleven en heeft zich uit voorzorg meteen laten testen. Toen de medewerkster testte positief plaatste Pro Persona 25 afdelingen met 100 tot 150 bewoners in quarantaine.

Broncontactonderzoek

De vrouw was zich tot het contact met de GGD over het broncontactonderzoek van geen kwaad bewust en ging ze naar haar werk. Daar kwam ze in aanraking met de negentig medewerkers en bewoners. Deze zijn afgelopen zondag en de dagen erna allemaal getest. Vooralsnog blijkt dat geen van hen is besmet.

Incubatietijd

De bewoners blijven in quarantaine tot de 10 dagen incubatietijd is verstreken. Zij mogen onder begeleiding wel het parkachtige terrein van Pro Persona op. Zondag komt er een eind aan die periode. De ‘verdachte’ medewerkers mochten wel werken, maar moesten wel thuis in quarantaine. De bewoners zijn zo vertrouwd met deze medewerkers dat ze moeilijk kunnen wennen aan andere personen. Ook voor het personeel geldt dat zij zondag voor het laatst in thuis quarantaine zitten.