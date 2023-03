Personeel van ziekenhuis Rijnstate gaat staken: dit betekent het voor jou

Wat houdt de staking precies in?

Tijdens de staking wordt 24 uur lang een zondagdienst gedraaid bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Gevolg: alle geplande, niet-noodzakelijke behandelingen worden afgezegd en hieronder valt heel veel. Denk aan het maken van een hartfilmpje of het uitvoeren van een buikwandcorrectie. Omdat zoveel behandelingen afgezegd worden, noemen de vakbonden het ‘de ultieme staking’. De spoedeisende zorg, oncologische zorg en geboortezorg gaan wél gewoon door.

Veel ziekenhuizen doen mee

Overigens legt niet alleen het personeel van Rijnstate het werk deels neer, want in totaal wordt bij 64 Nederlandse ziekenhuizen actie gevoerd. Het is daardoor niet mogelijk om je behandeling te verplaatsen van Rijnstate naar bijvoorbeeld Rijnstate in Zevenaar of Gelderse Vallei in Ede.

Wanneer is de staking?

De medewerkers van Rijnstate leggen op donderdag 16 maart het werk neer. De staking duurt in totaal 24 uur.

Afspraak tijdens stakingsdag

Heb jij een afspraak op de stakingsdag? Dan krijg je een voor 14 maart een telefoontje van Rijnstate om die te wijzigen. Ben je niet gebeld? Dan gaat de afspraak door, zo staat op de website van het ziekenhuis. Let op: het kan zijn dat er een extra stakingsdag bijkomt, als de werkgevers niet instemmen met een loonsverhoging.

Waarom staakt het ziekenhuispersoneel?

Volgens het ziekenhuispersoneel moeten de lonen omhoog. De eis: een loonsverhoging van 10 procent voor een jaar en 100 euro bruto per maand extra. De actievoerders zeggen dat die loonsverhoging geen luxe is, maar noodzaak. Zij zien de verhoging als een inflatiecorrectie.

Minder vergoedingen

Elise Merlijn van FNV zegt over de staking: “De ziekenhuismedewerkers staan dag en nacht klaar voor de patiënt. Het minste wat je mag verwachten is dat de werkgever ook klaarstaat voor zijn werknemers. Maar de werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud. Nee, de werkgever wil juist korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen.”

‘Eis niet mogelijk’

Volgens de werkgeversorganisatie NVZ is de loonsverhoging die de demonstranten eisen niet mogelijk. De organisatie zegt dat er ‘een redelijk voorstel’ ligt van een verhoging van 13 procent, verspreid over twee jaar.

In totaal vallen ruim 200.000 medewerkers onder de cao.

Eerdere stakingen

Het is niet de eerste keer dat het personeel van Rijnstate gaat staken. Ook in 2019 voerden de medewerkers actie. De reden was toen ook dat het personeel het loon te laag vond. Daarnaast misten de medewerkers een extra toeslag voor medewerkers die last minute werden opgeroepen. Onder de slogan ‘Wij p(r)ikken het niet meer’ gingen de demonstranten naar Den Haag. Uiteindelijk werd er een afspraak gemaakt voor een loonsverhoging van 8 procent en een eenmalige uitkering van 1.200 euro.

