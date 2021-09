Persoonsgegevens in verkeerde handen door datalek van onbekende omvang bij HAN

Het lek werd woensdagavond ontdekt en daarna is de HAN direct een onderzoek gestart. De omvang van het lek is nog niet bekend, zegt een woordvoerder desgevraagd. Wie of wat het lek heeft veroorzaakt, is ook onduidelijk. ,,Dat zijn we nu in kaart aan het brengen. Vrijdag hopen we daar meer informatie over te geven.”



De HAN heeft voor het onderzoek experts ingeschakeld. Daarnaast is er melding gemaakt bij de politie en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Personen van wie de gegevens zijn gelekt, worden volgens de HAN ‘zo snel mogelijk’ geïnformeerd.