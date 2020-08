Peter Nijenhuis (1957-2020) vocht voor behoud van spraakmakende bouwkunst van het naoorlogs Arnhem van zijn jeugd

‘I can't breathe’ muurschil­de­ring is manier om gesprek los te maken

4 augustus ARNHEM - Het was bedoeld als steunbetuiging aan de Black Lives Matters-beweging: de zes meter hoge muurschildering met de tekst ‘I can't breathe’ die in Arnhem onlangs op één van de pijlers van de Nelson Mandelabrug werd gezet. Het ontaarde in een graffiti-strijd.