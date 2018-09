Peter Savary valt af bij The Voice Senior, Lain Barbier is door

Hoerenbuurt

Lain Barbier uit Arnhem bracht het lied Roxanne ten gehore van The Police. ,,Ik heb lang in de hoerenbuurt van Arnhem gewoond, dus ik heb wel iets met dat thema’’, zei Barbier over zijn gekozen liedje. Zijn coach Angela Groothuizen moest kiezen of ze met de 65-jarige zanger en artiest door wilde naar de finale. ,,Hij moet beslist door’’, zei Angela. Ze verkoos Barbier boven andere kandidaten uit haar team.

Volgende week is de finale van The Voice Senior. Deze is al opgenomen. Na die finale mogen kijkers stemmen. De winnaar wordt later bekend gemaakt, in het programma RTL late Night.