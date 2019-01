Petitie voor behoud poli in Arnhem-Zuid

De partij vindt dat Arnhem-Zuid een bereikbare poliklinische voorziening moet houden en is benieuwd of de inwoners daar ook zo over denken. De petitie is online te tekenen.



Aanleiding voor het verzet is het voornemen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om de poli in Arnhem-Zuid te sluiten en een nieuwe te openen in Elst. Dat is weliswaar maar enige kilometers verderop, maar het leidt in de ogen van Arnhem Centraal toch tot een substantiële verslechtering van de zorgvoorzieningen in de stad.



,,Vooral voor oudere mensen in Arnhem-Zuid die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen zijn hier de dupe van”, licht gemeenteraadslid Lea Manders toe. ,,Nu kunnen ze voor een polibezoek nog eens met iemand uit hun omgeving meerijden als die een boodschapje gaat doen in Arnhem-Zuid. Een poli in Elst is voor hen absoluut drempelverhogend. De bereikbaarheid wordt voor hen veel moeilijker.”