Peukenmeisje raapt op milieumissie in Dieren nieuw record

Is het in het centrum van een dorp op de Veluwezoom schoner dan in de grote stad Arnhem? Ja en nee. De rapende reporter weet in en rond winkelcentrum Calluna in Dieren zijn afvalzak slechts bescheiden te vullen. Maar dan het peukenmeisje! Liefst zevenhonderd peuken raapt ze in hetzelfde gebied in dezelfde tijdspanne.