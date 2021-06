Peuter Jabir (2) viel in Arnhem op drie hoog van balkon: ‘Hij heeft geluk gehad’

Gemeente­raad wil ‘onhaalbaar bouwplan’ in Malburgen: verlies van 3 miljoen euro dreigt

16 juni ARNHEM - Als de Arnhemse gemeenteraad vanavond het bouwplan voor de Whemedreef in Malburgen-Oost afkeurt en teruggrijpt naar de vorige opzet voor de bebouwing van de oever van de noordelijke Immerlooplas, dan is dat een besluit met een prijskaartje. Dat oude plan is juist verlaten omdat het als ‘onhaalbaar’ is bestempeld.