Phion, nieuwe naam Gelders Orkest-Orkest van het Oosten leidt tot hilariteit: ‘Debilisering ten top’

ARNHEM - Je kon erop wachten. Phion, de nieuwe naam voor de combinatie Gelders Orkest-Orkest van het Oosten, wekt alom de spotlust. ,,Het lijkt wel een gas voor in een TL-buis”, meende een olijke twitteraar. Anderen hebben het over een thuiszorgorganisatie, een verzekeraar of een ziekenhuis.

Orkestdirecteur Jacco Post had het al gezegd: bij deze betekenisloze naam mag iedereen zijn eigen associatie hebben. Dat is dan ook gebeurd. Phion lijkt op de naam voor een een energiemaatschappij, een verslavingskliniek of een farmaceutisch bedrijf, opperden twitteraars.



Dat soort organisaties heeft immers net zulke modieuze nep-Griekse of -Latijnse namen (als Sensire, Aegon, Avéro en Achmea). Bovendien: wat heeft de naamkeuze met behulp van twee merkenbureaus wel niet gekost? De Amsterdamse taalkundige Jan Stroop ontdekte bovendien dat pHion Therapeutics Ltd. al bestaat en inderdaad een een farmaceutisch bedrijf is, gevestigd in Belfast.

Maarten Brandt is boos

De Arnhemse musicoloog Maarten Brandt maakt zich serieus kwaad. In een column op de website Opus Klassiek stelt hij dat de bedenkers van de nieuwe naam aan een ‘cerebrale dwarslaesie van ongekende omvang’ moeten lijden. ,,Dit is niet minder dan de debilisering ten top en aan de top. Zouden de musici hierbij iets in de melk te brokkelen hebben gehad?", vraagt hij zich af.

Het Gelders Orkest heette tot 1949 Arnhemsche Orkest Vereeniging. Aan de keuze voor de naam Orkest van het Oosten ging in 1994 een prijsvraag van het dagblad Tubantia vooraf. Daar kwamen namen uit naar voren als Twentetoon en Twenfilfo. Meestgenoemde naam was indertijd Symfoost.

De enige die de prijswinnende naam Orkest van het Oosten voorstelde, was Riet de Bruin-Eilander. Zij mocht op een muziekreis naar Wenen, vertelt journalist Dolf Ruesink, die de prijsvraag organiseerde. Het Enschedese orkest verloochende zijn naam overigens tot twee keer toe en heette korte tijd Nederlands Symfonieorkest en HET Symfonieorkest.

Waarom moet de naam de lading dekken?