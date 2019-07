Piet, Mirjam en Jeffrey, jullie (trouw)ring ligt in het Openluchtmuseum

Piet, Mirjam en Jeffrey zijn blijkbaar op enig moment hun (trouw)ring verloren in het openluchtmuseum, maar hebben zich nooit gemeld, zoals meestal wel gebeurt als iemand iets verliest.



Daarom is het Nederlands Openluchtmuseum nu via Facebook op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de sieraden: ‘We zouden graag zien dat deze ringen terug in het bezit van de eigenaren komen’.



Het is niet duidelijk of het gaat om trouwringen of dat ze verwijzen naar een andere gebeurtenis. In de eerste ring staat de inscriptie: ‘Mirjam / 5-11-1998 / 23-6-1998’, ring twee is gemerkt: ‘Jeffrey / 24-9-2006’ en in de derde staat: ‘Piet / 25-12-1950 / 30-11-1955’. Een van de ringen bleef achter na een feestje in de kasteelboerderij in het museum, weet een woordvoerder.