Pieter van Vollenhoven helpt verdwaalde Arnhemse fietsster bos weer uit

Weer fietser aangereden op rotonde Pieter Calandweg in Arnhem

8:15 ARNHEM - Een fietsster is donderdagochtend vroeg gewond geraakt toen ze werd geschept door een automobilist op de rotonde Pieter Calandweg-Oude Zevenaarseweg in Arnhem. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.