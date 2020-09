‘Pinguïnloopje’ is onvoldoende bewijs: Verdachte steekpartij Arnhem gaat vrijuit

Verdachte van ernstige steekpar­tij Steen­straat al vrij voor de uitspraak

10 september ARNHEM - De 43-jarige Arnhemmer die vastzat voor de steekpartij in de Steenstraat van ruim twee jaar geleden is nog voor de uitspraak van de rechter vrij gelaten. Er is onvoldoende bewijs dat hij de man is die op 29 juni 2018 een vrouw in haar arm heeft gestoken. Saillant is dat de officier van justitie 6 jaar gevangenis had geëist.