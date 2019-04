Plan uit 2016 voor geluidslimiet op Koningsdag Arnhem ligt nog in de la

In juni van 2016 beloofde de gemeente Arnhem na een twintigtal klachten over herrie tijdens Koningsdag de controle op het geluidsniveau van buitenevenementen aan te scherpen. Het volume zou maximaal 103 decibel worden en met nieuw aangeschafte geluidsmeters zou erop worden toegezien dat die norm niet zou worden overschreden. Bij dat voornemen is het gebleven.



,,De norm zou worden opgenomen in het evenementenbeleid, maar dat is nog niet gebeurd”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. Waarom niet, is niet duidelijk. De afgelopen dagen kwamen er zeker 150 officiële klachten binnen over geluidhinder, met name uit wijken in het noordoosten van Arnhem, maar ook uit Rheden, Westervoort en Duiven.