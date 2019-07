Plan: verplicht toezicht bij kamerverhuur in Arnhem

Spectacu­lai­re inval in Arnhemse flat

1 juli ARNHEM - De politie is maandagavond op spectaculaire wijze een flatgebouw aan de Bergse Hoofd in Arnhem binnen gedrongen. De actie had te maken met een regulier onderzoek van de recherche uit het district IJsselland in de buurt van Zwolle. Mogelijk is er een arrestatie verricht.