Plan voor nieuwe woonwijk bij Geitenkamp zorgt voor onrust: ‘Hart van bewoners bloedt’

,,De gemeente heeft een enorme opgave om extra woningen te bouwen. Binnen de stad is nauwelijks ruimte. De weilanden bij de Geitenkamp zijn voor ons een ideale locatie”, zegt bestuursvoorzitter Ton Doesburg, die in het verleden actief was als gedeputeerde van de provincie Gelderland en lid van de Eerste Kamer. ,,Hoeveel woningen er precies komen, weten we nog niet. Er is nog geen concreet plan.”