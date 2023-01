Plannen voor expo en speciale filmweek als hommage aan Rembrandt Theater: ‘Een laatste eerbetoon’

Café Bosch neemt Club Rembrandt over, toekomst voormalige bioscoop in Arnhem blijft ongewis

ARNHEM - Café Bosch neemt de horeca in het voormalige Rembrandt Theater over. Die werd onder de naam Club Rembrandt bestierd door de groep Nieuw Vertier, maar die trekt zich terug. Buurman Bosch wil samen met beheerder Ad Hoc de tijdelijke invulling van de oude bioscoop in Arnhem nieuw leven inblazen.

15 oktober