Plastic achteraf uit Arnhems restafval halen, is niet duurder

Zo zit het bij jou KAART | Deze gemeenten zijn het duurst om in te wonen

27 januari NIJMEGEN - Het leven is in vrijwel alle gemeenten duurder geworden in 2021. Het overgrote deel van de gemeenten verwacht dit jaar meer inkomsten uit lokale heffingen, zoals de ozb en de rioolheffing. In onze regio verwachten alleen Oost Gelre, Lingewaard en Mook en Middelaar een daling van inkomen uit lokale heffingen.