Platteland blijft in trek bij drugscriminelen: ‘Blijf verdachte situaties melden’

Heuvelink­prijs 2020: Publiek kiest voor Focus, Bartok op 1 bij vakjury

22 september ARNHEM - Appartementengebouw Bartok van Barcode Architects in de Arnhemse binnenstad is de winnaar van de Heuvelinkprijs 2020. Dat vindt de vakjury van de tweejaarlijkse architectuurprijs, in de jaren negentig in het leven geroepen door deze krant en de gemeente Arnhem. Het publiek denkt daar anders over.