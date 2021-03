Pleidooi van Ploumen (PvdA) voor meer vrouwen in bestuur: ‘Alleen mannen is niet van deze tijd’

De provincie Gelderland? Die telt met Christianne van der Wal één vrouwelijke gedeputeerde binnen een bestuur van zes. Grote gemeenten als Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Ede en Tiel? Allemaal een man als burgemeester. ,,Het is niet helemaal van deze tijd dat je alleen maar mannen hebt op deze posities’’, stelt Ploumen op bezoek bij De Gelderlander in het Arnhemse Posttheater. ,,Daarmee doen we onszelf allemaal tekort.”



Ze moedigt vrouwen aan te solliciteren als raadslid, wethouder of burgemeester. Tegelijkertijd vraagt ze vrouwen meer in selectieprocedures op te nemen en actief naar ze op zoek te gaan. ,,Ik vind het heel goed als iedereen zich een beetje in burgemeesters en raadsleden kan herkennen. Wij hebben er steeds op aangedrongen: zorg er nou voor dat je vrouwen benoemt als burgemeester. Dan moet je bij mij niet aankomen met: ja, het gaat toch om kwaliteit? Want er zijn héél veel goede vrouwen.”