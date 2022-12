Pleidooi voor rem op groei snackbars in Arnhem: ‘Mensen moeten zoveel mogelijk bewuste keuze kunnen maken’

Groot verlicht lampionnen­hart bij ziekenhuis Rijnstate moet leed bij jonge patiënten helpen verzachten

ARNHEM - ‘Voor iedereen die wat extra steun of kracht kan gebruiken, die gemist wordt of waar we trots op zijn’, heeft het Vriendenfonds Rijnstate bij de hoofdingang van het ziekenhuis in Arnhem een enorm hart van lampionnen laten ophangen. Het heeft een doorsnede van zeventien meter.

8 december