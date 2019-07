Pleijroute Arnhem in oostelijke richting weer open voor verkeer

Dat de N325 nu al in oostelijke richting bruikbaar is, is sneller dan verwacht. De provincie Gelderland, de wegbeheerder, had gepland dat de Pleijroute pas vanavond rond middernacht zou worden vrijgegeven. Vorige week vrijdag werd al het deel van de weg tussen Lange Water en Velperbroekcircuit versneld open gesteld .

De werkzaamheden aan de Pleijroute veroorzaakten in combinatie met het onderhoud aan de A325 grote problemen op de weg. Met name het lokale verkeer in Arnhem-Zuid had veel last van sluipverkeer dat op een andere manier dan via de N325 door de stad probeerde te komen. Maandag 8 juli en vrijdag 12 juli waren de problemen het grootst.