Pleijroute weer op de schop: ‘venijn zit in de staart’

Het einde van de zomerse wegwerkzaamheden in en rond Arnhem zijn in zicht, maar de komende anderhalve week krijgen automobilisten die vanuit de Achterhoek richting Nijmegen willen rijden te maken met een fikse omleiding.



De Pleijroute gaat tussen het Velperbroekcircuit en GelreDome op de schop. Automobilisten zullen noodgedwongen om Arnhem heen moeten rijden. Ze moeten hun weg op de A12 vervolgen. Via de A50 kunnen de automobilisten vervolgens naar de A15 of A73 richting Nijmegen.

Knelpunt 1: donderdagavond 15 augustus

Niets aan de hand, zo lijkt het. Het verkeer moet gewoon even omrijden. Maar zo eenvoudig zal dat in de praktijk niet gaan. Dat heeft het werken aan de A325 en de Pleijroute eerder deze zomer wel bewezen. Op drie momenten is de kans groot dat het verkeer de komende tien dagen vast komt te staan in en bij Arnhem.



Het eerste moment is donderdagavond half tien. Dan gaat de Pleijroute tussen Velperbroekcircuit en GelreDome geheel dicht.

Knelpunt 2: maandag 19 augustus

Het tweede knelpunt wordt verwacht op maandag 19 augustus. Dan is de Pleijroute vanaf het Velperbroekcircuit tot aan de Westervoortsedijk in Arnhem klaar. ,,Vrachtwagenbestuurders uit het buitenland letten niet op de borden, maar volgen hun gps-systeem. Die leidt ze via de Westervoortsedijk naar de John Frostbrug in het centrum van Arnhem. Samen met het woon-werkverkeer zal dat tot veel verkeersopstoppingen leiden”, verwacht Zilstra.

Knelpunt 3: na donderdagavond 22 augustus

De derde en laatste opstopping dient zich aan na donderdagavond 22 augustus. Dan gaat de bocht van de Pleijroute richting Nijmegen tot en met zondag 25 augustus op de schop. ,,Het venijn zit hem in de staart. Het verkeer uit Nijmegen kan alleen rechtsaf de Pleijroute op. Wie het centrum van Arnhem in wil, zal op de A325 de afslag Elden moeten nemen. Vandaar worden ze om de kruising geleid”, vertelt Zilstra.



Ook het verkeer uit Arnhem naar Nijmegen kan niet rechtdoor bij GelreDome en moet omrijden. Op maandag 26 augustus zitten de zomerse wegwerkzaamheden in Arnhem erop.