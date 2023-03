Plonzen maar! Op deze datum gaat openluchtzwembad Klarenbeek weer open

Huizen Schubert­straat in Elst worden duurder dan beloofd: ‘Dit is tegen alle afspraken in’

De eerste schop moet nog de grond in, maar nu al is er veel te doen rondom de vraagprijzen van koopwoningen die worden gebouwd in de hoek van de Schubertstraat en de Brahmsstraat in Elst. Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) wil weten waarom vier van die woningen duurder worden dan de afgesproken 350.000 euro.