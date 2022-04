Podia verrijzen, de fusten staan klaar: Arnhem maakt zich op voor eerste Oranjefeest sinds corona

VideoARNHEM - De horecagroothandel rijdt af en aan, tenten worden opgezet, podia gebouwd. De lichtshow wordt vast even uitgetest, fusten bier staan opgestapeld klaar voor de vele duizenden feestgangers die worden verwacht. De binnenstad van Arnhem gonst van de activiteiten in aanloop naar Koningsdag 2022.

Traditiegetrouw barsten de feestelijkheden dinsdagavond al los, op Koningsnacht. Op tientallen plekken in het stadscentrum is er tot middernacht muziek. En na een korte onderbreking gaat het feest woensdag op Koningsdag zelf onverminderd door. Tot woensdag overgaat in donderdag. Dan moet het weer stil zijn.

Stil zoals het noodgedwongen was in 2020 en 2021, toen er van feestelijkheden geen sprake kon zijn vanwege de coronamaatregelen. Vorig jaar ontstond er in Park Sonsbeek ondanks alle verboden toch een festival. Toen de politie dat beëindigde, volgde een ware veldslag. Het leidde uiteindelijk tot een alcoholban in het park.

Handhaver op pad met geluidsmeter

Dit jaar mag het allemaal weer en er worden meer mensen verwacht dan in 2019. De gedachte is: mensen hebben weer zin in een feestje. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch heeft maatregelen genomen. Hij wil dat particuliere beveiligers de politie meer en beter gaan helpen en heeft daarom de hele binnenstad de juridische status van evenemententerrein meegegeven.

Maar niet alleen op het publiek staat de schijnwerper, ook op het volume van de geluidsinstallaties. In 2019 oogstte het Oranjefeest een regen van klachten over lawaaihinder. Achteraf bleek niet te zijn gehandhaafd op geluid, met de klachten was niets gedaan. Dat moet dit jaar anders. Handhavers gaan Koningsnacht en Koningsdag met geluidmeters op pad om eventuele excessen op te sporen en meteen de kop in te drukken.

Wie wil weten hoe het feestprogramma er uit ziet, kan kijken op de website van Koningsdag Arnhem.