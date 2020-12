Poedelnaakt maar mét mondkapje: ook in sauna's is het nu verplicht

column remco kock The Move was een clubhuis voor mensen die net een beetje anders (en liever) waren

4 december Uitgaan, de Korenmarkt. Dik vijftien jaar sloeg ik geen weekend over. Ik jaagde meer op verhalen dan op vrouwen. Ik danste en sjanste weinig, maar raakte wel in gesprek, stapte en sjokte rond als een soort Louis Theroux. Wanneer ik dronken was, werd ik irritant en transformeerde in Willibrord (,,Kom je uit Oosterbeek? Dan is je pappie zeker tandarts, of niet dan, hè”).