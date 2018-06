Poësiealbum vindt na 40 jaar weg naar dochter Arnhemse Ina

Ina Brouwer zelf kon het boekje tot grote spijt van Lijbaart niet meer in ontvangst nemen. Zij overleed vorig jaar op 96-jarige leeftijd. Toch was de overhandiging 'een bijzonder moment', zegt Lijbaart. Zowel voor haar als voor Ina Brouwers dochter.

Verrassing

,,Na 43 jaar is het album weer waar het hoort", is de conclusie van Lijbaart. De vondst van het album was een grote verrassing voor de dochter van Ina Brouwer, die zelf alle publiciteit schuwt. ,,Ze wist niet dat er zoiets persoonlijks van haar moeder bewaard gebleven was."

Lijbaart had het boek al in bezit sinds 1975, toen ze het poesiealbum als tienjarig meisje vond tussen het afval van een flatwoning aan de Karel Doormanstraat in Hilversum. Het boek, waarin het eerste gedicht dateert van 2 april 1932, belandde op zolder en kwam in de loop van 2016 pas weer boven water.

Social media

De Diemense had er al wel eens eerder over gedacht om bijvoorbeeld een advertentie te zetten in een poging de eigenaresse op te sporen, maar dat was er nooit van gekomen. Vanaf september 2016 probeerde ze via social media alsnog het poesiealbum bij de familie te krijgen.

Lijbaarts oproep werd massaal gedeeld, maar leverde niets op. De Diemense had eigenlijk de hoop op een goede afloop al opgegeven, maar een hobbygenealoog zocht door en kwam uiteindelijk uit bij de dochter van Ina Brouwer. Tot grote verrassing van Lijbaart: ,,Ik had hooguit gehoopt een ver familielid of kennis van Ina te vinden."