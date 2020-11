Poging tot zoveelste overval op snackbar in Presikhaaf mislukt, dader op de vlucht

Bart Latuheru en de kraanvogel­po­se in Dundee: ‘Ik word er tot op de dag van vandaag aan herinnerd’

6 november ROTTERDAM - 30 jaar geleden speelde Vitesse zijn beste, en anders één van de beste, Europese wedstrijden ooit. Dundee United werd in Schotland met 4-0 weggevaagd. Bart Latuheru was in alles de held.