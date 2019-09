Polen moeten per direct vertrekken uit Paasbergflat in Arnhem

De Les van Vites: ‘We zitten krap in de verdedi­gers en er komt een spits bij’

16:35 ARNHEM - Concusie na het sluiten van de transfermarkt voor Vitesse? De spoeling wordt dun in met name de achterhoede, stelt supporter in hart en nieren Bjorn Courbois in gesprek met Vitesse-clubwatcher Lex Lammers.