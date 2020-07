Politici ontstemd over innen ongeldige boetes: ‘Gemeente mag positie niet misbruiken’

Vakantie­ver­keer zorgt voor files op snelwegen rond Arnhem

13:02 ARNHEM - Verkeer op de snelweg A12 kampt vrijdag na het middaguur met stevige vertraging. Met name in de richting Arnhem, vanuit de Liemers, is het druk. Verkeersdienst ANWB meldt kort voor 13.00 uur dat weggebruikers rekening moeten houden met een vertraging van zo’n dertig minuten.