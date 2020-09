Politie: 19-jarige Arnhemmer slachtoffer schietpartij, andere gewonde (24) is verdachte

Bij de schietpartij op de parkeerplaats achter winkelcentrum De Laar Oost aan de Oostburgwal in Arnhem raakte de 19-jarige gewond aan zijn been.



Iets verderop in de wijk, op de Burgemeester Matsersingel, hield de politie later die avond de 24-jarige aan als verdachte. Hij werd volgens de politie onwel op straat, waarna agenten hem daar vonden.



De politie stelt de precieze rol van de verdachte nog te onderzoeken. De politie gaat uit van meerdere verdachten, zij zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer is ook aangehouden, hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging.



De politie vermoedt dat aan het schietincident gisteren rond 17.30 uur een kort handgemeen vooraf ging. Meerdere auto’s zijn in beslag genomen en zijn onderwerp van onderzoek.