Politie achtervolgt inbrekers met meerdere voertuigen door Arnhem

Kliniek in de fout met tbs'er hotelmoor­den Arnhem

13:41 ARNHEM - De Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende zicht gehad op hoe gevaarlijk tbs'er René de L. was. De man kwam in maart vorig jaar niet terug na zijn onbegeleid verlof en vermoordde een week later hotelier Bennie Peters en zijn gaste Willy van den Heuvel in Hotel Rembrandt in Arnhem. Vandaag dient het hoger beroep in zijn zaak.