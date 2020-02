Politie Arnhem druk met spookauto’s uit Roemenië en Bulgarije

Les van vites ‘Vitesse is toch maar mooi een punt ingelopen op PSV’

16:35 ARNHEM - Voor de voetballiefhebber leverde het duel van Vitesse bij ADO Den Haag zaterdag negentig verloren minuten in het leven op. Maar in de kwakkelcompetitie die de eredivisie is, is er hoop voor de Arnhemse club. ,,We zijn toch maar mooi een punt ingelopen op PSV”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.