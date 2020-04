Politie Arnhem-Zuid deelt boetes uit, stopt feestje en waarschuwt kapper

Deel Benu apotheken neemt geen medicijnen meer in, als bescher­ming tegen besmetting

11:46 ARNHEM - Een deel van de driehonderd apotheken van Benu in Nederland nemen geen medicijnen meer in die mensen over hebben. ,,We willen onze mensen zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting", zegt Kim Assink van Benu. De Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhem snapt de maatregel, maar meldt tevens dat de andere Arnhemse apothekers dit beleid niet hebben.