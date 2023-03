Politie arresteert bij extra controles 12 zakkenrollers en dieven op en rond station Arnhem Centraal

Arnhems kickboksga­la King of the Ring terug na corona: ‘Alles wat we hadden opgebouwd was weggeval­len’

In het Arnhemse sportcentrum Valkenhuizen is op zaterdag 18 maart de zesde editie van het kickboksgala King of the Ring. Met volop lokaal talent en een achtmanstoernooi om de Europese titel en 20.000 euro.