Politie arresteert verdachte woningbrand Wormerveerstraat Arnhem

De politie denkt dat de verdachte ook betrokken is bij de containerbrandjes die nacht in de wijk in Arnhem-Zuid. Camerabeelden hebben de politie op het spoor van de 14-jarige gebracht. Of hij te maken heeft met de autobranden in die periode in Elderveld is nog onderdeel van politieonderzoek. Ook onderzoekt de politie of de jongen verantwoordelijk is voor de woningbrand in de Zwijndrechtstraat in Arnhem-Zuid, afgelopen zaterdagavond.