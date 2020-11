Politie arresteert vier mannen in Spijkerkwartier voor drugshandel

De vier verdachten zaten allemaal in de auto. Het gaat om twee Arnhemmers van 28 en 29, een 21-jarige inwoner van Leidschendam en een 26-jarige man zonder vast adres. Het viertal is door de recherche verhoord en is inmiddels weer heengezonden, aldus een woordvoerder van de politie.



In de auto werden 23 zakjes met wit en bruin poeder gevonden. Die zijn in beslag genomen. De politie, die spreekt van ‘een grote hoeveelheid’, gaat er van uit dat het om harddrugs gaat. Welke soort verdovende middelen het betreft, zal uit onderzoek moeten blijken.



De politie draagt de zaak over aan het Openbaar Ministerie. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. ,,Al is daar op dit moment niet concreet zicht op”, aldus de woordvoerder.



De aanhoudingen komen ruim een week na een gerichte politie-actie in het Spijkerkwartier. Daarbij werden zo’n tachtig overtredingen geconstateerd. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft ondernemers en buurtbewoners beloofd harder te zullen optreden tegen criminaliteit en verkeersoverlast.