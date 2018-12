Politie bevestigt familiedrama Arnhem: vader wordt verdacht van doden zoon (12)

VIDEO Arnhemmer Bertjan is dominee in het financiële hart van de wereld

10:36 Bertjan van de Lagemaat (38) uit Arnhem is dominee van de Dutch Church, midden in City of London. De kerk, in 1550 gesticht door protestantse vluchtelingen, staat op grond die tot de duurste ter wereld behoort. Van de Lagemaat at van gouden bordjes bij koningin Elisabeth, maar Kerstmis is voor hem vooral het feest van ‘God die naar de wereld kwam als kwetsbaar kind'.